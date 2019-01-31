“بودكاست غذاء ودواء” يناقش التسمم الغذائي وسلامة منتجات التجميل

الرياض - الوئام:

يواصل برنامج “بودكاست غذاء ودواء” الإذاعي الذي أطلقته الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً، تقديم نصائح للمستمعين لتفادي التسمم الغذائي وبقايا المبيدات في الأغذية، وضمان سلامة منتجات التجميل وغيرها.

ويتضمن برنامج “بودكاست غذاء ودواء” الذي تبثه الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الالكتروني، ويقدمه المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، معلومات علمية تعزز وعي المجتمع بسلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وذلك عبر مقاطع صوتية تُعد بطريقة الحوار مع الضيف لتسهيل وصول الفكرة إلى المستمع، ويتم نشرها عن طريق العديد من منصات نشر البودكاست العالمية المشهورة مثل: “ساوند كلاود”، و”آيتونز بودكاست”، و”يوتيوب”.

وتحدث معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي في الحلقة الأولى من البرنامج عن أهداف الهيئة ورؤيتها ومهام القطاعات والخطة الاستراتيجية لتعزيز سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

في حين شرح رئيس قسم الاستقصاء الوبائي في الهيئة مازن الصغير في الحلقة الثانية التسمم الغذائي وأعراضه، إضافةً إلى التلوث الخلطي وعلاقته بالتسمم الغذائي وكيفية تفاديه لضمان عدم حدوث التسمم الغذائي.

أما الحلقة الثالثة، فتطرق فيها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية المهندس علي الضلعان إلى طرق استخدام الميكروويف ومدى أمانه إذا أُستخدم بشكل صحيح.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف في الحلقة الرابعة المفاهيم الخاطئة عن اللقاحات ومأمونيتها.

وبيّن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري في الحلقة الخامسة مدى خطورة بقايا المبيدات على الأغذية وكيفية التقليل منها.

وفي الحلقة السادسة، تحدّث مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بقطاع الدواء الصيدلي مشعل الحميد عن منتجات التجميل وكيفية التحقق من سلامتها، وقدّم نصائح للمستهلكين.

فيما ناقشت الحلقة السابعة الادعاءات الصحية والتغذوية مع أخصائي أول تغذية فهد البدر.

وستنشر الهيئة حلقة أسبوعية من برنامج “بودكاست غذاء ودواء” خلال الفترة المقبلة، إذ سيتحدث أخصائي أول أغذية محمد الخميّس عن أنواع مياه الشرب، والفرق بين المعبأة وغير المعبأة (مياه الشبكة)، إضافةً إلى الأملاح الصلبة الذائبة، والرقم الهيدروجيني وارتباطه بالصحة.

كما يستضيف البرنامج مدير إدارة تصنيف المنتجات الصيدلي محمد القدسي للحديث عن التداخلات الدوائية وأنواعها، وأهم النصائح عند حدوث تغيير في الأدوية المعتادة وقبل البدء في استخدام أي علاج جديد.

ويلقي “بودكاست غذاء ودواء” الضوء على الغذاء الصحي والاختيارات الغذائية الصحية، وعلاقة الغذاء بالأمراض، والفرق بين الدهون المشبعة وغير المشبعة مع أخصائي أول تغذية فيصل بن سنيد.

ويوضح أخصائي أول أغذية علي بن دهيم الاحتياج اليومي للفرد من السعرات الحرارية، وطرق حساب السعرات الحرارية لوجبات الأطعمة، إضافةً إلى الطرق المناسبة لتخفيض السعرات الحرارية في الأغذية.

ويشرح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات مشعل المطيري الفرق بين الدهون المتحوّلة والزيوت المهدرجة جزئياً ومصادرها، والبدائل التي يمكن اختيارها.

وسيتحدث مدير إدارة التسعير واقتصاديات الدواء فهد النتيفي عن تسعير الأدوية، وبعض الاختلافات في الأسعار الأدوية من دولة لأخرى.

ويتناول “بودكاست غذاء ودواء” التشريعات الغذائية في المملكة واللوائح الفنية والمواصفات وأهداف إصدارها، إضافةً إلى أبرز التحديات التي تواجه المشرعين في الأغذية، في الحلقة التي تستضيف مدير إدارة دعم التسجيل وتقييم المنتجات الغذائية هاني منسي.