حرس الحدود يضبط 921 مخالفا لنظام أمن الحدود داخل “المنطقة البرية المحظورة”

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه إنفاذا لمهام قوات حرس الحدود في مراقبة المناطق الحدودية البرية والبحرية وحظر المرور او التجول فيها، في كل من منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها، التي تشمل الشعبة، ورفحاء، والعويقيلة، وجديدة عرعر ، وطريف، إضافة إلى قطاع حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، خلال الفترة من ١/١/ ١٤٤٠وحتى ٢٤ /٥ /١٤٤٠هـ عن ضبط (921) تسعمائة وواحد وعشرين مخالفا لتواجدهم في مناطق الحدود البرية المحظورة، بينهم (816) ثمان مئة مخالفا سعودياً، و(60) ستين مخالفا من القبائل النازحة و(25) خمسة وعشرين مخالفا من الجنسية الكويتية، و(8) ثمانية مخالفين من الجنسية السورية، إضافة إلى (12) مخالفا من جنسيات أخرى.

وأضاف في بيان رسمي: “تم تنفيذ العقوبات المقررة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بحق كافة المخالفين المتجاوزين لمنطقة الحدود البرية المحظورة، واحالة المطلوبين منهم في قضايا مختلفة للجهات المختصة بها”.