واشنطن: الآلية الأوروبية لن تؤثر على موقفنا ضد إيران

الوئام - متابعات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تؤثر آلية التجارة، التي تؤسسها دول أوروبية لتسهيل التجارة مع إيران، على الحملة الرامية إلى ممارسة “أقصى ضغط اقتصادي” على طهران.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: “لا نتوقع أن تؤثر آلية التجارة بأي حال على حملتنا لممارسة أقصى ضغط اقتصادي” وأضافت أن الوزارة تتابع التقارير حول الآلية لمعرفة المزيد عنها.

وذكرت أن الكيانات التي تشارك في أنشطة خاضعة لعقوبات إيران تواجه خطر فقد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والقدرة على القيام بأعمال مع شركات أمريكية.

وحذرت واشنطن من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك ردا على آلية أوروبية جديدة لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في ألمانيا، إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية أوروبية جديدة لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار، لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أكبر ضغط اقتصادي على طهران.