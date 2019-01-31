العثور على طالب متجمد في إحدى الجامعات الأمريكية

الوئام-متابعات

تسببت الدوامة القطبية التي تضرب أرجاء الغرب الأوسط الأميركي منذ السبت الماضي في وفاة 12 شخصا على الأقل. ولقي بعضهم حتفه في حوادث مرور مرتبطة بالطقس، بينما توفي آخرون على ما يبدو بسبب التعرض للبرودة، حسبما أفادت تقارير رسمية وإعلامية أميركية.

وفي هذا البرد القارس، عثر على جثة متجمدة لطالب في حرم جامعة أيوا، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت السلطات إن شرطة الحرم الجامعي عثرت على جثة جيرالد بلز خلف قاعة أكاديمية قبيل الساعة الثالثة من صباح الأربعاء.

ونقل الشاب البالغ من العمر 18 عاما إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته. وبينما قال المسؤولون إن الشاب مات في ظل درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي، لم يعطوا سببًا محددًا للوفاة.

ويتواصل هذا الطقس الذي اجتاح الغرب الأوسط هذا الأسبوع، لكن الموجة الباردة تتجه شرقا، وتفقد كثيرا من قوتها.

ومن المتوقع أن تنعم شيكاغو، التي شهدت برودة تقترب من مستويات قياسية إذ وصلت درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر الأربعاء، بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة أعلى، تذيب الثلوج، ستتراوح بين أربع وعشر درجات مئوية.

لكن خبراء الأرصاد حذروا من أن درجات حرارة من بين الأدنى منذ عشرات السنين ما زالت ممكنة في مناطق بالغرب الأوسط وأوهايو فالي، الخميس.”

وقال خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد بمركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند ديفيد هامريك: “ستصل درجات الحرارة إلى درجة واحدة تحت الصفر في مناطق في نورث داكوتا اليوم… وست درجات تحت الصفر في مينيسوتا وشمال ميشيغان”.

وأضاف أن الطقس البارد اجتاح بالفعل بوسطن بولاية ماساتشوستس صباح الخميس.

وتابع قائلا إن مناطق حتى في الجنوب مثل جبال كنتاكي بولاية تنيسي وشمال جورجيا ستشهد انخفاضا شديدا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الطقس السيئ تسبب في مئات من حوادث الطرق بينها تصادم بين أكثر من عشرين سيارة في مدينة غراند رابدز بولاية ميشيغان، الأربعاء، بسبب صعوبة الرؤية.

وأفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران بأن أكثر من 2300 رحلة جوية ألغيت، وتأجلت أكثر من 3500 رحلة أخرى أكثرها بمطاري أوهير وميدواي الدوليين في شيكاغو.