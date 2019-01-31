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بسبب نشره تغريدات مسيئة للاتحاد

تغريم رئيس النصر سعود السويلم مليون ريال وإيقافه

تغريم رئيس النصر سعود السويلم مليون ريال وإيقافه
weam.co/570927
الرياض- الوئام:

غرمت لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم رئيس النصر سعود السويلم مليون ريال وإيقافه لمباراتين وتمديد الايقاف في حالة عدم دفع المبلغ.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم،: إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ، بسبب نشره تغريدات مسيئة للاتحاد.

كما أكدت رفضها للدعوى التي تقدم نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريق أمام نادي أحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة إلزام اللاعب حمدالله بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لما وصفته بثبوت مخالفة اللاعب لإحدى لوائح الانضباط، بسبب التصريح الذي أدلى به عقب المباراة، وذكرت اللجنة أنه تضمن إساءة لحكم المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي.

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