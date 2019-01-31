المريخ السوداني يضع مولودية الجزائر في موقف حرج قبل لقاء الخرطوم

انتهت مباراة فريق المريخ السوداني، اليوم الخميس، أمام نظيره مولودية الجزائر، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية للأبطال بالتعادل السلبي.

واستضاف النادي الجزائري، نظيره المريخ السوداني على ملعب 5 يوليو في مدينة الشراقة

وصعد فريق المولودية لربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، على حساب النصر السعودي بعد تحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

بينما صعد المريخ إلى هذا الدور على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد الفوز ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف، والهزيمة إيابًا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 16 فبراير المقبل، على ملعب “المريخ” في السودان في تمام السابعة مساءً.