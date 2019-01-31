مقترح أمريكي جديد بشأن “منطقة عازلة” في سوريا

الوئام - متابعات

قال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الخميس، إن واشنطن طلبت من حلفائها الغربيين المساعدة في إنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا، للحيلولة دون صدام تركي كردي ولضمان عدم عودة داعش.

ووفقا لتقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، فإن واشنطن تجري مباحثات نشطة مع الحلفاء الأوروبيين، وعلى رأسهم بريطانيا وأستراليا وفرنسا بشأن هذا المقترح، لكنها لم تتلقى ردا رسميا حتى الآن.

وأضاف أن المخطط يهدف إلى تجنب عودة ظهور تنظيم داعش في المنطقة، واحتمال وقوع اشتباكات بين تركيا حليفة واشنطن والقوات الكردية، التي ساعدت الولايات المتحدة في هزيمة التنظيم المتطرف.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الأوروبيين لم يعطوا جوابا نهائيا ورسميا للأميركيين لأن المفاوضات لا تزال جارية.

وبحسب المقترح الأميركي، تبلغ مساحة المنطقة الآمنة 20 ميلا في عمق الأراضي السورية على طول الحدود التركية، وتمتد من نهر الفرات إلى الحدود مع العراق.

وبينما ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة أوروبية، ستقدم الولايات المتحدة الدعم عبر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات، إلى جانب قوات الرد السريع إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي وعمليات إجلاء المصابين.

وذكرت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، جو دانفورد، عاد من بروكسل الأسبوع الماضي حيث التقى بقادة أوروبيين كبار وكان مقتنعا بأن الخطة ستنجح.

ورفض مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن التعليق على هذه المعلومات.

وعبّر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لإقامة منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا التي تتربص من أجل شن عملية عسكرية ضد الجماعات الكردية بالشمال السوري.