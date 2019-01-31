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مفاجآت تحملها هواتف آيفون 2019

مفاجآت تحملها هواتف آيفون 2019
weam.co/570946
الوئام-متابعات

كشف تقرير حديث صدر من موقع “بلومبيرغ” عن أبرز الميزات والأنواع التي ستصدرها شركة “أبل” لهواتف آيفون الجديدة في 2019.

ووفقا للتقرير فإن أبرز التغييرات التي ستطرأ على آيفون هي إضافة ميزة التصوير ثلاثي الأبعاد في الكاميرا الخلفية، مشابهة للكاميرا ثلاثية الأبعاد الأمامية التي تستخدم في تقنية التعرف على الوجه.
وجاء في التقرير أن الكاميرا ثلاثية الأبعاد على تحديد مسافات الأشياء الظاهرة في الصورة، كما ستحسن الشركة من خاصية تقريب الصورة في الكاميرا الجديدة.

ووفقا للتقرير فأن أبل ستعرض 3 هواتف جديدة في سبتمبر، أولها الهاتف المطور من هاتف آيفون XS، مع شاشة “أو إل أي دي” مطورة عن الموجودة حاليا.

أما الهاتف المطور من آيفون XS ماكس، فستتوفر فيه كاميرا بـ3 عدسات، للمرة الأولى في هواتف آيفون، وهي كاميرا مشابهة لكاميرا هاتف هواوي مايت 20 برو.

كما ستعرض الشركة هاتفا جديدا من سلسلة XR “الاقتصادية” بشاشة “إل سي دي”، ولكن بكاميرا ذات عدستين، عوضا عن كاميرا العدسة الواحدة الموجودة في النسخة الحالية.

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