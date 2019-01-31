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الحريري يغرد عن الحكومة الجديدة: الحل لا يكون بالتنظير

الحريري يغرد عن الحكومة الجديدة: الحل لا يكون بالتنظير
weam.co/570949
الوئام - متابعات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات، والتعاون بين الوزراء، واجب لنكون على مستوى التحدي، وجدول أعمال للحكومة لا يحتمل التأخير وزمن المسكنات انتهى.

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.

وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال الحريري في كلمة له إن حكومته ملتزمة بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة تنتظر حكومته.

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