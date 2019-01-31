مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد تعديلًا لإيقاف قرار ترامب بسحب القوات من سوريا وأفغانستان

الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجلس الشيوخ يؤيد تعديلا من شأنه عرقلة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سحب القوات من سوريا وأفغانستان.

حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الخميس، الرئيس ترامب من الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماكونيل الذي نادرا ما ينتقد الرئيس علانية إن “التعديل الذي أريده سيعترف بالحقيقة الواضحة بأن تنظيمي القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالوا يشكلون تهديدا خطيرا لبلدنا”.

وأضاف: “سأعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من النزاعين، وسأسلط الضوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان”.

وإن لم يكن للقرار تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأمريكية المتسرع من سوريا الذي أعلنه ترامب في ديسمبر.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، إن تنظيم داعش لا يزال لديه “الآلاف” من المقاتلين، ما يمكنه من إعادة بناء قوة متماسكة في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب.