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اليابان تبحث عن الكأس الخامسة أمام قطر

اليابان تبحث عن الكأس الخامسة أمام قطر
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إبراهيم آل صالح - الوئام

 

يسعى المنتخب الياباني إلى حصد اللقب الخامس في كأس آسيا 2019، حين يواجه قطر، في مباراة نهائية مساء اليوم، على ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وشارك المنتخب القطري في كاس آسيا 10 مرات، ولم يصل إلى الدور النهائي من قبل.
وحصد منتخب اليابان كأس البطولة 4 مرات ماضية كانت أعوام 1992م أمام السعودية و2000م أمام السعودية و2004م أمام الصين و2011م أمام أستراليا، ولم يخسر منتخب الساموراي أي نهائي.
والتقت اليابان مع قطر 10 مرات فازت الأولى على الأخيرة 5 مرات بينما فازت قطر مرتين وتعادلا 3 مرات، فيما سجل اليابانيون 11 هدفا وسجل لاعبو قطر 10 أهداف.

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