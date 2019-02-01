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تشمل جازان والباحة ومكة والشرقية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض وعسير ونجران

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض وعسير ونجران
weam.co/570961
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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