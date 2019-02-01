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التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار

مليشيا الحوثي ارتكبت 760 انتهاكًا منذ هدنة محافظة الحديدة

مليشيا الحوثي ارتكبت 760 انتهاكًا منذ هدنة محافظة الحديدة
weam.co/570965
الحديدة (اليمن)- الوئام:

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 760 انتهاكًا منذ بدأ سريان الهدنة في محافظة الحديدة 18 ديسمبر من العام الماضي.

وأكد مجلي التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق السويد، لافتاً النظر إلى أن خروقات المليشيا الانقلابية واعتداءاتها طالت الأحياء السكنية في الحديدة وشملت إطلاق القذائف العشوائية وقصف المستشفيات والمدارس ومنها مدرسة خولة بمديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأضاف أن المليشيا لم تكتفِ بقصف المدارس والمستشفيات بل قامت بقصف منازل السكان في مدينة حيس والتحيتا، إضافة إلى استهداف مطاحن الغلال في البحر الأحمر.

وجدد اتهام بلاده لإيران بدعم المليشيا الانقلابية وتزويدها بألاف الألغام المحرمة دوليًا التي يتم زراعتها في المناطق الأهلة بالسكان.

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