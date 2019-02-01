توفر وظائف شاغرة للنساء في مكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثلة بمركز توطين الوظائف والعمل عن بعد للسيدات عن توفر وظائف للباحثات عن العمل.

وقالت أن المجالات المتاحة للعمل هي:

رياض الأطفال : للتخصصات التعليمية لحملة الدبلوم التربوي.

ويشترط الحصول على بطاقة التصنيف الطبي في الوظائف التالية :

– أطباء باطنة سيدات

– أطباء مقيمين سيدات

– مساعد طبيب سيدات

– مساعد تمريض سيدات

– تمريض سيدات

– أخصائي نفسي سيدات

– أخصائي أشعة سيدات

– أخصائي مختبرات سيدات

– إدارة صحية سيدات

– أطباء أسنان سيدات

– علاج طبيعي سيدات

– علاج تنفسي سيدات

– أخصائي تغذية سيدات

– سجلات طبية سيدات

وعلى من تنطبق عليهن الشروط التقدم على البريد الإلكتروني التالي :

a.eriqe@makkahcci.org.sa

مع احضار السيرة الذاتية في موعد أقصاه 2019/02/14 م.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من الرابط التالي :

https://twitter.com/MakkahChamber/status/1090954918180069383