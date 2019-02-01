توفر وظائف شاغرة للنساء في مكة المكرمة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثلة بمركز توطين الوظائف والعمل عن بعد للسيدات عن توفر وظائف للباحثات عن العمل.
وقالت أن المجالات المتاحة للعمل هي:
رياض الأطفال : للتخصصات التعليمية لحملة الدبلوم التربوي.
ويشترط الحصول على بطاقة التصنيف الطبي في الوظائف التالية :
– أطباء باطنة سيدات
– أطباء مقيمين سيدات
– مساعد طبيب سيدات
– مساعد تمريض سيدات
– تمريض سيدات
– أخصائي نفسي سيدات
– أخصائي أشعة سيدات
– أخصائي مختبرات سيدات
– إدارة صحية سيدات
– أطباء أسنان سيدات
– علاج طبيعي سيدات
– علاج تنفسي سيدات
– أخصائي تغذية سيدات
– سجلات طبية سيدات
وعلى من تنطبق عليهن الشروط التقدم على البريد الإلكتروني التالي :
a.eriqe@makkahcci.org.sa
مع احضار السيرة الذاتية في موعد أقصاه 2019/02/14 م.
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من الرابط التالي :
https://twitter.com/MakkahChamber/status/1090954918180069383