مشاهدة مباراة اليابان وقطر بث مباشر اليوم الجمعة 1-2-2019

الرياض- الوئام:

تقام اليوم الجمعة المباراة النهائية في بطولة كأس اسيا بملعب مدينة زايد الرياضية والتي تجمع بين منتخبي اليابان وقطر. وتنطلق مباراة اليابان وقطر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت الإمارات وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر على القناة المفتوحة و MAX HD1 و MAX HD2.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الحكم رفشان إيرماتوف، القادم من أوزبكستان، سيدير نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان اليوم الجمعة.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن إيرماتوف البالغ عمره 41 عاما يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

وأضاف أن إيرماتوف، الذي أدار نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم منذ ظهوره الأول في 2010.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي خمس مرات كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات خلال مسيرته الرائعة وأدار الحكم الأوزبكي مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت 1-صفر على كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان 1-صفر على السعودية في دور الستة عشر في 21 يناير كانون الثاني الجاري.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

وفيما يلي مشوار وصول قطر إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث ستواجه اليابان في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة.

دور المجموعات:

– في 9 يناير كانون الثاني فازت قطر 2-صفر على لبنان بهدفي بسام الراوي والمعز علي.

– في 13 يناير كانون الثاني فازت قطر 6-صفر على كوريا الشمالية بأربعة أهداف من المعز علي، وهدف لكل من بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن.

– في 17 يناير كانون الثاني فازت قطر 2-صفر على السعودية بهدفي المعز علي وبالتالي تصدرت قطر المجموعة الخامسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات

دور الستة عشر:

– في 22 يناير كانون الثاني فازت قطر 1-صفر على العراق بهدف بسام الراوي.

دور الثمانية:

– في 25 يناير كانون الثاني فازت قطر 1-صفر على كوريا الجنوبية بهدف عبد العزيز حاتم.

قبل النهائي:

– في 29 يناير كانون الثاني فازت قطر 4-صفر على الإمارات بأهداف بوعلام خوخي والمعز علي وحسن الهيدوس وحامد إسماعيل.

وفيما يلي مشوار وصول اليابان إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث ستواجه قطر في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة.

دور المجموعات:

– في 9 يناير كانون الثاني فازت اليابان 3-2 على تركمنستان بفضل ثنائية يويا أوساكو وهدف من ريتسو دوان.

– في 13 يناير كانون الثاني فازت اليابان 1-صفر على سلطنة عُمان بهدف من جينكي هاراجوتشي.

– في 17 يناير كانون الثاني فازت اليابان 2-1 على أوزبكستان بهدفي يوشينوري موتو وتسوكاسا شيوتاني وبالتالي تصدرت اليابان المجموعة السادسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

دور الستة عشر:

– في 21 يناير كانون الثاني فازت اليابان 1-صفر على السعودية بهدف تاكيهيرو تومياسو.

دور الثمانية:

– في 24 يناير كانون الثاني فازت اليابان 1-صفر على فيتنام بهدف ريتسو دوان.

قبل النهائي:

وفازت اليابان في مباراة المفاجأة على إيران بثلاثية نظيف مكنتها من لقاء قطر في النهائي.

– في 28 يناير كانون الثاني فازت اليابان 3-صفر على إيران بفضل ثنائية من يويا أوساكو وهدف من جينكي هاراجوتشي.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في نهائي كأس آسيا 2019

موعد مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

البطولة: كأس الأمم الآسيوية 2019

المباراة: اليابان ضد قطر النهائي

الملعب: استاد مدينة زايد الرياضية

الحكم: رفشان إيرماتوف

موعد نهائي كأس آسيا 2019: تقام مباراة نهائي كأس آسيا 2019 اليوم الجمعة الأول من فبراير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة:

Lemar TV

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD