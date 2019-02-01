الهلال يأمل في بداية مظفرة لعهده مع زوران أمام الفتح

الرياض- الوئام:

سيسعى الهلال لبداية مظفرة مع مدربه الجديد زوران ماميتش، عندما يستضيف الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإثنين المقبل.

فسخ حامل اللقب تعاقده مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس، واتفق مع الكرواتي ماميتش الذي رحل عن العين الإماراتي بعدما قاده إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء رحيل جيسوس بعد قراره بعدم رغبته في الاستمرار في الموسم المقبل مع الهلال.

وأكد الهلال أن منافسات دوري أبطال آسيا التي تقام على مدار العام الميلادي تمتد إلى الموسم المقبل، ما دعا الإدارة للسعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية”.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 40 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط عن النصر و7 عن الشباب.

ولم يفز الفتح على الهلال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهو الموسم الذي شهد فوزه المفاجئ باللقب.ويحتل الفتح المركز 9 وله 22 نقطة، لكنه لم ينتصر سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات حصد خلالها 6 نقاط.