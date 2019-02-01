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دعوات لتظاهرات جديدة اليوم الجمعة

30 قتيلاً في الاحتجاجات العنيفة بالسودان

30 قتيلاً في الاحتجاجات العنيفة بالسودان
weam.co/571000
الخرطوم- الوئام:

دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة للخروج في تظاهرات جديدة اليوم الجمعة، باسم “جمعة الوفاء والمؤازرة” في كل أرجاء البلاد.

وأكد التجمع في بيان على استمرار المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب موقع أخبار السودان الإلكتروني.

وكان الرئيس البشير، قد صرح أمس الخميس بأن وسائل التواصل الاجتماعي، لن تُسقط الحكومة.

وأعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية أنهما لن تسمحا بسقوط الدولة وانزلاقها إلى المجهول، والتفافها حول قيادتها.

يشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، الذي ينظم ويقود التظاهرات والمواكب، وتحالفات المعارضة الرئيسة في السودان، ممثلة في نداء السودان، وتحالف قوى الإجماع والتحالف الاتحادي المعارض على “إعلان الحرية والتغيير” وأهم بنوده تنحي الرئيس البشير وإقامة حكومة انتقالية لأربع سنوات تحضر لانتخابات حرة ونزيهة.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، مظاهرات تطالب برحيل البشير، سقط فيها 30 قتيلاً.

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