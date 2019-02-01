لبنان.. اتهام 25 سوريًا بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية

الوئام- متابعات

اتهم قاضي التحقيق العسكري اللبناني، اليوم الجمعة، 25 سوريًا بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية وبأعمال إرهابية.

وقال مصدر رسمي لبناني، إن القاضي اتهم في قرار أول سوريين اثنين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ونقل إرهابيين من مكان الى آخر على الأراضي اللبنانية مع معرفتهم بذلك ودخول البلاد خلسة والإقامة غير الشرعية، واتهم في قرار ثانٍ سوريًا آخر بالانتماء إلى تنظيم داعش، والمشاركة في معركة عرسال عام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة.

كما اتهم في قرار ثالث، 7 سوريين بالانتماء إلى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال عام 2014، وأيضا توجيه الاتهام في قرار رابع إلى 4 سوريين بالتدخل في أعمال إرهابية بتزوير بيانات قيد إفرادية سورية للإرهابيين لاستعمالها في تنقلاتهم.