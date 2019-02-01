المنتخب القطري يتزعم آسيا ويحقق الكأس للمرة الأولى

إبراهيم آل صالح - الوئام

حقق المنتخب القطري، بطولة كاس أمم اسيا 2019م المقامة في الإمارات وذلك بعده انتصاره على نظيره المنتخب الياباني بنتيجة 3-1 و ذلك على ملعب الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وفي الشوط الأول، استطاع المنتخب القطري أن يكسب الأداء و يقدم شوطًا رائعًا، واستطاع العنابي أن يسجل هدفين في الشباك اليابانية، في الدقيقة الـ12 عن طريق المهاجم القطري المعز بن علي، وفي الدقيقة الـ27 أضاف عبدالعزيز حاتم الهدف الثاني القطري ، و استمرت النتيجة 2-0 حتى نهاية الشوط الاول

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب الياباني، وكان أفضل تكتيكيًا من المنتخب القطري حيث أتيح له العديد من الفرص و نجح أخيرًا في الدقيقة الـ69 بتسجيل مينامينو هدف اليابان الأول.

وعاد المنتخب القطري للضغط على مرمى اليابان، وفي الدقيقة الـ82 تحصل على ركلة جزاء نفذها أكرم عفيف، ليعلن فيها عن تقدم المنتخب العنابي بثلاثة أهداف لهدف وحيد، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ليحقق المنتخب القطري كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، ويخسر المنتخب الياباني النهائي الأول له في آسيا بعدما وصل في أربعة مرات سابقة وحقق البطولة فيها.