الشرطة السودانية تطلق الغاز لتفريق محتجين في ⁧أم درمان⁩

الوئام - متابعات

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، الجمعة، على المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، في جولة جديدة من المظاهرات المناهضة للحكومة منذ أكثر من شهر.

ويحتج المتظاهرون بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

ووفقا لوكالة رويترز فإن احتجاجات اليوم بدأت عقب صلاة الجمعة حيث هتف المتظاهرون “حرية.. سلام.. عدالة” و”الثورة خيار الشعب”.

وتقول جماعات حقوقية إن 45 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، فيما تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتحدث البشير بنبرة تحد أمس أمام أنصاره في مدينة كسلا قائلا “تغيير الحكومة وتغيير الرئيس لا يكون بالواتساب ولا بالفيسبوك ولكن بصندوق الانتخابات.. هذا عهدنا والتزامنا أمام الشعب السوداني.. القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني”.