واشنطن: نشعر بالقلق من تمثيل حزب الله الإرهابي في الحكومة اللبنانية الجديدة

الوئام - متابعات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بالقلق من تمثيل حزب الله الإرهابي في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي أول تعليق من الإدارة الأمريكية على الحكومة اللبنانية الجديدة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية و الحكومة اللبنانية إلى عدم السماح باستخدام بعض الوزارات ميزانيتها لدعم حزب الله.

علنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.

وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.