انطلاق أعمال “مؤتمر الشبكية السعودي الأول ” بالرياض (صور)

انطلق اليوم “مؤتمر الشبكية السعودي الأول ” الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني الخاص بالتخصصات الدقيقة في مجال طب وجراحة العيون في المملكة، بحضور معالي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي ، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض، .

وفي بداية المؤتمر ألقى معاليه كلمة أوضح فيها أن استضافة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لهذا المؤتمر يؤكد حرصها على مواكبة المستجدات ، ودورها في المجتمع الطبي كأحد الروافد الداعمة لحركة التطوير المستمرة في جميع المجالات الصحية .

وبين أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تسعى للحفاظ على تميز برامجها ومستويات الرعاية الصحية المقدمة في منشآتها بتوفيق من الله عز وجل ومن ثم توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني الذي يولي جل اهتمامه للارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق رضى المستفيدين من هذه الخدمات.

ونوه معاليه أن اعتلالات الشبكية نتيجة لمرض السكري أحد أكثر أسباب العمى بالمملكة انتشارًا ، مشيراً إلى أن مثل هذه المؤتمرات المتخصصة تساعد على وضع آليات دقيقة للوقاية والعلاج من العمى بإذن الله.

من جانبه أوضح رئيس قسم العيون بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور طارق بن مبارك الدباسي أن مؤتمر الشبكية السعودي الأول هو أول مؤتمر خاص بالتخصصات الدقيقة في مجال طب وجراحة العيون بالمملكة ، ويعقد على مدار يومين ، ويستضيف متحدثين ومختصين ذو خبرات عالية في مجال طب وجراحة الشبكية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى متحدثين من الخبرات الوطنية الكبيرة.

وأكد الدكتور الدباسي أن هذا المؤتمر هو ثمرة تعاون بين الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني متمثلة بقسم العيون بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض وعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ومجموعة الشبكية السعودية ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون .

وأشار إلى أنه تم اعتماد 16 ساعة تعليم طبي لهذا المؤتمر، تشمل عدة محاور علمية وهي: طب الشبكية الذي يستعرض من خلاله فحص اعتلال الشبكية عند الخدج ، ومناقشة أهمية الكشف المبكر عنها وعلاجها ، كما تطرق المؤتمر بالتفصيل إلى فحص وطرق علاج الشبكية السكري، إضافة إلى استعراض طرق فحص وعلاج أورام الميلانوما العنبية (ميلانوما العين) عند الكبار وكذلك أورام الشبكية عند الأطفال ، كما ناقش المؤتمر محور جراحات الشبكية التي تشمل الأساليب العلاجية والعمليات الخاصة والحديثة بانفصال الشبكية وعمليات ثقوب مركز البصر في شبكية العين.

وبين أن اليوم الثاني للمؤتمر سيستعرض من خلال عرض مرئي عمليات الشبكية بالإضافة لمحاضرات عن العلاج الجيني لبعض أمراض الشبكية الصبغية الوراثية ، إضافة إلى التطرق للابتكارات الحديثة في مجال علاج العمى المتعلق بأمراض الشبكية المستعصية والمتقدمة، إضافة إلى جلسة علمية تختص بالطرق الحديثة لعلاج اعتلال الشبكية السكري.

كما اقيم على هامش المؤتمر معرض طبي تشارك فيه عدة شركات عالمية رائدة في مجال طب وجراحة العيون.