الغدير وإدواردو بقائمة الأفضل في الجولة 17 .. وجمهور الاتحاد “مثالي” مجددا

حقق المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.

وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح

اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.

وعلى صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17 ، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققوها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشر، إضافة إلى الرابعة عشر والسادسة عشر ، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات .

ويُمنح الفائزين في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي .