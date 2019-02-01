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مليشيات الحشد الشعبي في العراق تعلن قصف أهداف لداعش داخل سوريا

مليشيات الحشد الشعبي في العراق تعلن قصف أهداف لداعش داخل سوريا
weam.co/571093
الوئام - متابعات

أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، أنها قصفت ما قالت إنها “أهداف لتنظيم داعش” الإرهابي داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أيام من قولها إنها تستعد لدخول سوريا بحجة “تأمين الشريط الحدودي”.

وذكرت الميليشيات الموالية لإيران أن المدفعية التابعة لها “قصفت مواقع لداعش في منطقة الباغور السورية المحاذية للحدود العراقية”، مدعية أن العملية “تأتي في إطار إفشال أي تسلل لعناصر داعش إلى الأراضي العراقية”.

وقال قائد عمليات الأنبار في الميليشيات، قاسم مصلح، إن المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش دون حسم الأمر، رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك.

وأضاف أنه “بعدما تم رصد تحركات لمسلحي داعش قرب الحدود، جرى استهدافهم عن طريق المدفعية”.

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