برشلونة- الوئام:

تصطدم شهية برشلونة المفتوحة على كل الألقاب بامتحان صعب عندما يستضيف اليوم السبت الموافق 2-2-2019 فالنسيا في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما توزعت اهتمامات غريمه ريال مدريد بين الخارج والداخل.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة مسابقة الكأس الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط أمام مطارده أتلتيكو مدريد و10 نقاط أمام غريمه.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وتأهل برشلونة إلى نصف نهائي مسابقة الكأس التي حمل لقبها في المواسم الأربعة السابقة، بعدما تخطى تخلفه 0-2 في ذهاب ربع النهائي أمام إشبيلية، بفوز كاسح في الإياب 6-1 على ملعبه كامب نو.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

في المقابل تجاوز فالنسيا سقوطه في الذهاب أمام خيتافي 0-1، بفوز لافت في الإياب 3-1، بينما يخوض ريال مدريد الفائز ذهاباً على جيرونا 4-2، مباراة العودة الخميس على أرض الأخير.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وحملت هذه النتائج الباهرة نجم برشلونة وقائده الأرجنتيني بعيد الفوز الكاسح على الفريق الأندلسي، على تصحيح وعوده السابقة، وإطلاق أخرى جديدة تعكس شهية العملاق الكاتالوني المفتوحة على إحراز جميع ألقاب الموسم.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وساهم ميسي في الــ”ريمونتادا” بصنعه الهدف الأول بحصوله على ركلة جزاء، نجح البرازيلي فيليبي كوتينيو في ترجمتها، والرابع بتمريرة إلى سيرجي روبرتو، واختتم المهرجان بالهدف 6.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وكان ميسي أطلق في بداية الموسم وعدا تمحور حول أولوية برشلونة في إحراز لقب المسابقة الأوروبية الأهم التي توج بها آخر مرة عام 2015، قبل أن يحتكر غريمه اللقب ثلاثة مواسم متتالية.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة هذا الموسم الأشهر الحاسمة من موقع قوة من أجل إحراز ثلاثية ثالثة، بعد أن نجح في ذلك عامي 2009 و2015، فهو يتصدر ترتيب الدوري بفارق مريح.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وبلغ نصف نهائي الكأس، ودور 16 في دوري الأبطال، حيث سيواجه ليون الفرنسي، صاحب النتائج المتذبذبة رغم احتلاله المركز الثالث محلياً.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني

المباراة: برشلونة ضد فالنسيا الأسبوع: 22 مباراة إياب

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: ألبيرتو أونديانو مالينكو

الموعد: اليوم السبت الموافق 2-2-2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD