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في إشارة إلى قطر… رئيس ليون قبل لقاء سان جيرمان: نحن نواجه دولة

في إشارة إلى قطر… رئيس ليون قبل لقاء سان جيرمان: نحن نواجه دولة
weam.co/571108
الوئام - متابعات

قال رئيس نادي ليون، جان ميشيل أولا قبيل لقاء فريقه مع باريس سان جيرمان الأحد المقبل، بالجولة 23 من “الليغا”، إن الفريق المنافس يتخطى حدود المنافسة لأنه مدعوم من دولة، في إشارة إلى قطر التي تمتلك النادي، وتغدق مليارات الدولارات بالصفقات الكبرى والعمولات غير القانونية وآخرها صفقة انتقال نيمار من برشلونة الإسباني.

وقال في مقابلة مع صحيفة لو بروغريه اليوم: “بي إس جي هو شيء غير واقعي، نحن سنلعب ضد دولة” في المباراة التي ستقام بملعب بارك أوليمبك ليون.

وأصبح رئيس ليون، الذي يعارض دائماً نموذج “بي إس جي” الذي يعتمد على التمويل الخارجي، من أبرز المنتقدين لملاك نادي العاصمة.

وقال: “بي إس جي يلعب ضدنا للحفاظ على تصنيفه، ولكننا قادرون على هدم جبال”.

ويتطلع رئيس النادي لأن ينتقم فريقه من الفريق الباريسي الذي فاز عليه في مباراة الذهاب بملعب حديقة الأمراء 5-0.

ويتصدر بي إس جي الجدول برصيد 56 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن ليل أقرب منافسيه، و16 نقطة عن ليون الثالث.

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