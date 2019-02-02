الرياض- الوئام:

يفتح ملعب نادي الباطن أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والباطن وذلك اليوم السبت 2 فبراير 2019 الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

تخطى الراقي فريق التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة دراماتيكية مليئة بالأهداف، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 30 ووصل للمركز الرابع وقلص الفارق بينه وبين الشباب صاحب المركز الثالث فمنذ انطلاقة الموسم استطاع أن يحقق الانتصار في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى خمس هزائم.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

يقدم الباطن موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري السعودي ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة خلف القادسية الذي يحتل المركز الحادي عشر.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الفيصلي وانتهت لصالحهم بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث وخسر في تسع مواجهات.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الباطن بداعي الإصابة، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسبب الإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

سيبدأ جويدي بطريقته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، خواردو، دي سوزا، المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي عمر السومة، عبد الرحمن غريب.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

لا توجد غيابات في صفوف الباطن قبل مباراة الأهلي للإصابة أو الإيقاف، وسيكون السماوي كامل العدد في لقاء الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

سيبدأ المدرب يوسف الغدير المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة في المباريات السابقة، وسيبدأ بالثنائي لوكاس، سلطان غنيمان في قلب الدفاع، وسيقود هجوم لفريق في هذه المباراة كرايسان دا كروز.

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي ضد الباطن والقنوات الناقلة

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الأهلي ضد الباطن

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية

الموعد: اليوم السبت 2 فبراير 2019،27 جمادى الأولى 1440 هجريًا في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

KSA SPORT