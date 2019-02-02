الرياض- الوئام:

يفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والتعاون وذلك اليوم السبت الموافق 2-2-2019 الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

حقق العالمي فوزاً سهلاً على حساب أحد برباعية دون رد، في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين على ملعب الملك فهد.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وبهذا الفوز وصل الفريق للنقطة 37 من وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة في الدوري، حقق الفوز 11، وتعادل في أربع وتلقى هزيمتين فقط.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

يقدم التعاون موسمًا جيدًا حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة خلف الوحدة الذي يحتل المركز الخامس.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الأهلي وخسروا هذا اللقاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فحتى الآن خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة أمام التعاون.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع براموس وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

لن يفتقد التعاون في المباراة ضد النصر أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب بيدور إيمانويل لخوض هذه المواجهة الصعبة.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

سيبدأ المدرب صاحب الـ43 عامًا بطريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي طلال العبسي وريكاردو في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، أميسي، السفياني، الدوسري، أما في خط الهجوم فسيتواجد كلًا من، هيلدون راموس، جهاد الحسين، لياندر تاومبا.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: النصر ضد التعاون الجولة: 18

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية

الموعد: السبت 2 فبراير 2019،27 جمادى الأولى 1440 هجريًا في تمام الساعة 20:15 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

KSA SPORT