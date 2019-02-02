لندن- الوئام:

تجرى اليوم السبت الموافق 2-2-2019 مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الدوري الانجليزي في أسبوعه الخامس والعشرون على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحاول السبيرز التقدم في ترتيب الجدول الذي يقترب من وصافة الدوري قبل لقاء اليوم وهو في المركز الثالث بفارق بسيط وهو نقطتين بينه وبين مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق توتنهام مباراته اليوم وسط جماهيره وعينه وأماله علي الثلاث نقاط ليصل إلي المركز الثاني في حالة فوزه علي نيوكاسل يونايتد ويقلص الفارق بينه وبين متصدر الدوري ليفربول بأربع نقاط فقط حيت يمتلك الريدز حاليا 61 نقطة.

مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد الأسبوع 25

الملعب: ويمبلي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 2-2-2019 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

RMC Sport