ميونخ- الوئام:

يدخل فريق بايرن ميونخ الألماني مواجهة من العيار الثقيل عندما يلعب أمام نظيره باير ليفركوزن على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الألماني اليوم السبت الموافق 2-2-2019.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

ويدخل الفريق البافاري المباراة قادما من فوز عريض على شتوتجارت في الجولة الـ19 بنتيجة 4-1 وهي المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز آرينا” معقل البافاريين.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

ويدخل البايرن هذا اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 48.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل :

حراسة المرمى: سفين أولريتش

الدفاع: ألابا – هوميلز – زوله – كيميتش

الوسط: مارتينيز- جوريتزكا – تياغو

الهجوم : كومان – ليفاندوسكي – مولر

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قد أعلن يوم أمس الجمعة، غياب مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول عن مباراة الفريق اليوم السبت أمام باير ليفركوزن بسبب إصابة في يده اليمنى.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

ويتوقع أن يقوم سفين أولريتش “30 عاما” بحراسة مرمى الفريق، خاصة وانه كان يحرس مرمى الفريق في أغلب فترات الموسم الماضي عندما أصيب الحارس بكسر في القدم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

ويفتقد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ كل من كورنتين توليسو وفرانك ريبيري وآرين روبين للإصابة، ويحتل بايرن ميونخ، حامل اللقب في آخر ستة مواسم، المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند بعد مرور 19 مباراة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن بث مباشر في الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني

البطولة: الدوري الألماني (البوندسليغا)

المباراة: باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ الأسبوع: 20

الملعب: باي ارينا

الموعد: اليوم السبت الموافق 2-2-2019 في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 5

beIN SPORTS MAX 4 FR

Sky Bundesliga 2