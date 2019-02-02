روما- الوئام:

يفتح استاد آليانز بتورينو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس وبارما اليوم السبت الموافق 2-2-2019 ، الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي 2018-19.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

ودع البيانكونيري كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بعدما سقط في ملعب أتليتي أزوري أمام أتلانتا بثلاثية دون رد.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 21 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن في الدوري، بينما كان التعادل حاضر في مباراتين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

يقدم بارما موسمًا للنسيان حتى الآن في الكالتشيو، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 21 مباراة، استطاعوا أن يحتلوا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة خلف ساسولو صاحب المركز الحادي عشر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في أربع، وتلقى تسع هزائم كاملة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

يغيب عن يوفنتوس في المباراة ضد بارما 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم أندريا بارتزالي وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو، ولن يغيب أي لاعب عن البيانكونيري أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيستمر في الاعتماد على الثنائي كيليني وبونوتشي في مركز قلب الدفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي، رونالدو، ديبالا، ماندجوكيتش.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

سيفتقد بارما في هذا اللقاء الثنائي ألبيرتو جراسي، ليو ستلاش بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

سيبدأ المدرب روبيرتو دافيرزا بطريقته المعتاد عليها في الكالتشيو، وسيبدأ بالثنائي ريكاردو جاجليولو، برونو ألفيش في قلب الدفاع، وستولى قيادة هجوم الفريق روبيرتو إنجليزي، بجانب لوكا سيلجاردي، جيرفينيو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الإيطالي 2018-19

المباراة: يوفنتوس ضد بارما

الملعب: آليانز “تورينو”

الموعد: اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 ميلادياً،27 جمادى الأولى 1440 هجرياً،21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

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