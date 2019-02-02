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هتان باهبري يروي مفاجآت ماحدث له ليلة انتقاله للهلال

هتان باهبري يروي مفاجآت ماحدث له ليلة انتقاله للهلال
weam.co/571127
الرياض - الوئام : سيف الرخيص

أثار اللاعب هتان باهبري جدلا واسعا في تصريح له على إحدى وسائل الإعلام وذلك بعد توقيعه مع فريق الهلال مساء الجمعة.

وتحدث قائلاً: “في ليلة التوقيع فوجئت بوجود ثلاثة أشخاص ومن ضمنهم إعلامي طلبوا مني الذهاب إلى بيت أحد الأشخاص ولكني طلبت من زوجتي إغلاق باب منزلي وذهبت إلى أحد الفنادق بالرياض دون علمهم”.

وعن أهدافه مع الهلال قال: “سأحقق أهدافي مع الهلال والمال مهم ولكنه ليس كل شيء في كرة القدم”

واختتم حديثه:  “أنا أحب التحديات وإنسان طموح وسأكسب الخانة الأساسية بإذن الله بالرغم بأنه هناك أسماء قوية بالهلال في خانة الوسط”.

 

 

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