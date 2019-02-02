«الصحة» تقر بمخالفات في حفل المراكز الصحية وتحقق في القضية

الرياض- الوئام:

فتحت وزارة الصحة تحقيقا عاجلا لكشف الملابسات وذلك بعد تجاوزات في حفل اقامته ادارة التواصل الداخلي بصحة الرياض لتكريم الموظفين المتميزين بالمراكز الصحية وذلك يوم الاربعاء الاضي في احدى القاعات الشهيرة بالرياض وذلك حسب ماتقتضيه مصلحة العمل.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صدر القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت في هذا الحفل والتي كانت مخالفة للضوابط المعتمدة والمتبعة في مثل هذه المناسبات وتجتمع اللجنة بشكل عاجل لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في التجاوزات التي تمت والرفع بالتوصيات لاعتمادها وذلك خلال يومين.