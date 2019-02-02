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مازالت السلطات التركية تواصل سياسة التعتيم

تأكيدًا لما ذكرته السعودية: المحققة الأممية تؤكد.. تركيا غير متجاوبة في قضية خاشقجي.. وأشعر بخيبة أمل

تأكيدًا لما ذكرته السعودية: المحققة الأممية تؤكد.. تركيا غير متجاوبة في قضية خاشقجي.. وأشعر بخيبة أمل
weam.co/571137
انقرة- الوئام:

رفضت الحكومة التركية إعطاء أي معلومات تتعلق بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول للفريق الأممي الذي يحقق في القضية.

ومازالت السلطات التركية تواصل سياسة التعتيم على القضية والتعنت الواضح في كشف ما لديها من معلومات بحسب قولها.
وبحسب التفاصيل فقد كشفت رئيسة الفريق الأممي أنيس كالامار، الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنها لم تحصل على كامل المعلومات التي طلبتها من السلطات التركية.

وقالت -بحسب رويترز- إنها تشعر بخيبة أمل؛ لعدم قدرتها على الحصول على تلك المعلومات التي طلبتها.

وأضافت كالامار خلال زيارتها لتركيا في مهمة تحقيق تمتد لأسبوع أنها ما زالت تأمل في أن تتمكن السلطات التركية من الوفاء بالتزاماتها وتسليمها بعض المعلومات المتعلقة بتحقيق الشرطة.

وأشارت المحققة الأممية إلى أنها ستنشر تقريرها حيال مقتل خاشقجي في أواخر مايو القادم على الأرجح، بعد أن أجرت محادثات في أنقرة وإسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات التركية، ورئيس مكتب الادعاء في إسطنبول.

وكان وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير قد أكد في تصريحات صحافية من قبل أن السعودية طلبت من تركيا تسليم المعلومات التي لديها بشأن قضية جمال خاشقجي 3 مرات ولم تستجب.

وأوضح الجبير وقتها أنه تم إرسال 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على المعلومات التي بحوزتها بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لكنها لم تستجب.

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