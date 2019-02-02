مصرع طيارين في تحطم طائرة ميراج جنوب الهند

نيودلهي -الوئام:

لقي طياران عسكريّان هنديّن مصرعهما بعد تحطم طائرتهما من طراز ميراج 2000 الفرنسية الصنع، بعد دقائق من إقلاعها في جنوب الهند.

وكانت الطائرة المقاتلة ذات المحرك الواحد، من صنع شركة داسو للطيران، تُجري رحلة تجريبية في مدينة بنغالور في جنوب البلاد، بعد تطويرها لدى شركة هندوستان المحدودة للملاحة الجوية الهندية.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان: أصيب الطياران بإصابات قاتلة. والتحقيق جارٍ في الحادث.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الطيارَين حاولا الخروج، لكنهما لم يُفلتا من النيران المشتعلة بعد انفجار الطائرة في مطار تابع لشركة هندوستان في بنغالور.

ولم يُصب أحد من الذين كانوا موجودين على الأرض نتيجة للحادث.ووقّعت الهند صفقة بـ 2.4 مليار دولار مع فرنسا في 2011 لتحديث 51 مقاتلة طراز ميراج 2000 اشترتها في منتصف الثمانينات، مع أنظمة حربية إلكترونية،جديدة ورادار.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز” اليومية أن تطوير الطائرات متعددة المهام تأثر بتأخير من شركة هندوستان.

وتحطم الطائرات غير شائع في الهند التي تطور جيشها المعتمد على أسلحة من العهد السوفياتي.

ومعظم الحوادث تشمل طائرات ميغ التي اشترتها الهند منذ عقود من الاتحاد السوفياتي، وباتت تعرف باسم التابوت الطائر.

وفي يوليو (تموز) الماضي، قُتل قائد طائرة من طراز “ميغ 21” بعد تحطّمها في ولاية هيماشال براديش في شمال البلاد.

وتستثمر الهند مليارات الدولارات في تحديث قواتها الجوية مع تزايد المخاوف من تعزيز جارتها اللدود باكستان للتعاون العسكري مع الصين.

ووقّعت نيودلهي عقداً لشراء 36 مقاتلة من طراز رافال من شركة داسو الفرنسية مقابل 8.8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ تسليمها المقاتلات في وقت لاحق هذا العام.