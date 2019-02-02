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كانوا ينوون الموت من أجل التنظيم

السجن لثلاثة أمريكيين خططوا لدعم داعش

السجن لثلاثة أمريكيين خططوا لدعم داعش
weam.co/571144
واشنطن- الوئام:

رفضت محكمة أمريكية إطلاق سراح مشروط لثلاثة أشخاص من ميشيغان اتُهموا بمناصرة داعش والتآمر لدعم التنظيم المتطرف مادياً.

وقال محامو الدفاع، إن التهم الموجهة إلى موكليهم بنيت على “كلام كثير قالوه دون فعل”. لكن القاضي فيليب غرين كانت له وجهة نظر مختلفة، وصرح الخميس الماضي، بأن المتهمين كانوا ينوون الموت من أجل التنظيم المسلح، وأمر بسجنهم، وفق ما ذكر موقع قناة “الحرة” اليوم السبت.

واشتملت الأدلة التي أدانت المجموعة التي اعتقلت في21 يناير الجاري، منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل خاصة.

ُواتُهم عضو في المجموعة، موسى موسى، بالتخطيط للسفر إلى الصومال للانضمام إلى داعش، واتهم شقيقه محمود موسى، ورجل آخر يدعى محمد حاجي، وجميعهم ولدوا في كينيا ويحملون الجنسية الأمريكية بالإرهاب.

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