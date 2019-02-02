تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بالخطوط الجوية السعودية

جدة- الوئام:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات في الخدمة الجوية – طاقم الطائرة (CABIN CREW) لحملة الثانوية العامة.

ومن ضمن الشروط العامة للتقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية و لا يشترط وجود خبرة سابقة وحاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

تناسب الطول والوزن وإجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 30 سنة (هجرياً).

وللإطلاع على بقية الشروط والتقديم على البرنامج من خلال الرابط :

https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/joblist.ftl