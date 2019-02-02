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قتيل و5 جرحى بهجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوب شرقي إيران

قتيل و5 جرحى بهجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوب شرقي إيران
weam.co/571147
طهران- الوئام:

قتل شخص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت فى هجوم على قاعدة لقوات “الباسيج” جنوب شرقي إيران، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مقتل 11 وإصابة 8 من عناصر الحرس الثوري ومنظمة التعبئة (الباسيج) في اشتباك مع جماعات إرهابية مناوئة للثورة في مدينة مريوان في إقليم كردستان شمال غربي ايران، على الحدود مع العراق.

وأفادت قيادة القوات البرية في الحرس بأن المسلحين شنّوا هجوما على قاعدة عسكرية، وفجروا مستودع ذخيرة، مشيرة إلى قتل إرهابيين خلال الاشتباك، متوعدة بـ”انتقام لا يرحم”.

فيما اتهم مسؤول أمني حزب الحياة الحرة لكردستان بتنفيذ الهجوم، علمًا أنه الجناح الإيراني لـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا.

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