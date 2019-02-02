عبد العزيز حاتم لاعب قطر «السوداني» يظهر مع والده فى الدوحة

متابعات- الوئام:

ظهر اللاعب الدولي عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر لكرة القدم “المجنس” مع والده بالزي السوداني في صورة حديثة تم التقاطها في مدينة الدوحة.

وتداول متابعون على تطبيق واتساب العديد من الصور للنجم السوداني الشهير الذي تم تجنيسه للعب في صفوف المنتخب القطري والذي حقق الفوز أمس بكأس الأمم الاسيوية 2019 بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

الصورة تكشف حقيقة ان المنتخب القطري الذي مثل دولة قطر في البطولة ماهو الا مجموعة من اللاعبين “المجنسين” فقط للعب بإسم دولة قطر . ويضاف للاعب حاتم اللاعبين المعز علي “هداف البطولة” وماديبو وغيرهمم من اللاعبين.