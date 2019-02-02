ترامب يصعد هجماته على بيلوسي بسبب الجدار

واشنطن- الوئام:

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجماته على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قائلاً: “إنها سيئة للغاية لبلادنا” وأنها لا تعارض الاتجار بالبشر لأنها ترفض جداره الذي وعد بإقامته منذ فترة طويلة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس الجمهوري أيضاً إن هناك فرصة جيدة لمواصلة تهديداته السابقة بتجاوز الكونغرس وإعلان الطوارئ على المستوى الوطني، للحصول على تمويل الجدار.

وترامب معروف بهجماته الشخصية على المنتقدين والخصوم السياسيين، وأدلى بتصريحاته بعد أسبوع من الموافقة على إنهاء إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوماً دون الحصول على 5.7 مليارات دولار، طلبها من الكونغرس لبناء الجدار.

واعتُبر تراجعه انتصاراً سياسياً لبيلوسي التي أصبحت رئيسة مجلس النواب في الشهر الماضي عندما تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب من الجمهوريين.

وفي مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس” الإخبارية، وصف ترامب بيلوسي بـ “عنيدة للغاية” وقال إنها تحاول “كسب نقطة سياسية” بمعارضتها لمطالبه بتمويل الجدار.

وقال ترامب، إن “الجدار ضروري للحد من الهجرة غير المشروعة، وتهريب المخدرات” في حين وصفت بيلوسي الجدار بـ”مكلف وغير فعال وغير أخلاقي”.

وبناء الجدار أحد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016، وقال حينها مراراً إن “المكسيك ستدفع تكاليف الجدار”.

وتهدد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، حتى رغم استمرار أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أهداف ترامب التشريعية، بما في ذلك تمويل الجدار.

وقال ترامب عندما سئل عما تعلمه من مفاوضاته مع بيلوسي: “أعتقد أنها سيئة للغاية لبلادنا… إنها تريد في الأساس حدوداً مفتوحة”.