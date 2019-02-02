التعليقات: 0

 كانت تستخدمها مليشيا الحوثي

قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية بمديرية كُشَر

قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية بمديرية كُشَر
weam.co/571153
صنعاء -الوئام:

فرضت قبائل حجور في شمال اليمن، سيطرتها على مواقع استراتيجية في مديرية كُشَر كانت تستخدمها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقصف مناطقهم.

وقال مصدر ميداني يمني، إن مقاتلي القبائل أحكموا قبضتهم على جبل المنصورة ومنطقة قرعه في مديرية كشر شمال محافظة حجة وذلك في أول هجوم خاطف ومباغت على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعلنت عدد من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس انضمامها للقتال في صفوف مسلحي قبائل حجور ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

روابط ذات صلة

مقتل القيادي الحوثي عبد الله جحاف في غارة لطائرات التحالف بمحافظة حجة

مقتل القيادي الحوثي عبد الله جحاف في غارة لطائرات التحالف بمحافظة حجة

بالوثائق: الحوثي يصدر أوامر بالإستيلاء على ألف منزل في صنعاء

بالوثائق: الحوثي يصدر أوامر بالإستيلاء على ألف منزل في صنعاء

وزير الخارجية الأمريكي يثمن إطلاق التحالف لأسرى الميليشيا الحوثية

وزير الخارجية الأمريكي يثمن إطلاق التحالف لأسرى الميليشيا الحوثية

مليشيا الحوثي ارتكبت 760 انتهاكًا منذ هدنة محافظة الحديدة

مليشيا الحوثي ارتكبت 760 انتهاكًا منذ هدنة محافظة الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>