الذهب يسجل ثاني أسبوع من المكاسب

الرياض- الوئام:

تراجعت أسعار الذهب متضررة من بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا، لكنها سجلت ثاني أسبوع من المكاسب بدعم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيتأنى في رفع معدلات الفائدة.

وانخفض الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1317.60 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في جلسة أمس أعلى مستوى في 9 أشهر عند 1326.30 دولار للأونصة.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2%.

وقفز الذهب حوالي 14% منذ أن هوى إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس، فيما يرجع في الغالب إلى اضطرابات أسواق الأسهم وتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف دورة لزيادات معدلات الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5% إلى 1350.00 دولارا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 822.00 دولارا للأونصة.

وهبطت الفضة 1% إلى 15.90 دولار للأونصة، بعدما كانت قد ارتفعت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2018 عند 16.19 دولار للأونصة.