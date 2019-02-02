لجوء مسؤول إيراني أمني كبير إلى سفارة غربية

انقرة- الوئام:

قالت مواقع صحافية إيرانية معارضة إن المستشار البارز في قسم العمليات السيبرانية والصواريخ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، توراج إسماعيلي، هرب إلى إحدى السفارات الغربية في تركيا حاملاً معه المئات من الوثائق السرية المهمة.

وذكر موقع “مركز أبحاث جرائم النظام الإيراني” ISICRC، نقلاً عن مصدر مقرب من سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن “إسماعيلي هرب في 13 يناير (كانون الثاني)، ولجأ إلى سفارة دولة غربية لم يُسمها، في تركيا.

وذكر الموقع، أن إسماعيلي الذي كان يُقيم في فندق باسطنبول، عندما قررت وزارة الاستخبارات الإيرانية وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية اعتقاله، لكنه نجح في الهروب في الوقت المناسب، وقيل إنه لجأ إلى إحدى قنصليات الدول الغربية في إسطنبول.

ووفقاً للتقرير، فشلت المخابرات الإيرانية في القبض عليه واستعادة مئات الوثائق عن البرنامج الصاروخي والعمليات السيبرانية الإيرانية.

وأكد الموقع اعتقال 3 من كبار معاوني مجلس الأمن القومي الإيراني بتهمة التجسس، منذ أبريل (نيسان) 2018.