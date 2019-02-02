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الهلال والاتحاد فشلا في ضمه

النصر السعودي يقترب من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا

النصر السعودي يقترب من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا
weam.co/571158
الرياض- الوئام:

بدأت إدارة نادي النصر السعودي مفاوضاتها مع نادي غالاتا سراي التركي للتعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا. وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا قد اشترط التعاقد مع مدافع يمتاز بالطول الفارع. ويبلغ طول مايكون 1,91 سم.

يذكر أن إدارة الهلال سبق أن اتفقت مع إدارة غالاتا سراي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، ولم تتم الصفقة لرفع أوراقه بعد إغلاق الانتقالات بساعة تقريبًا.

ودخلت إدارة نادي الاتحاد هي الأخرى في مفاوضات مكثفة في فترة الانتقالات الحالية لضم مايكون بيريرا، البالغ من العمر 30 عامًا، قبل أن تفشل تلك المفاوضات ويبقى اللاعب في ناديه.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر. ويلعب النصر اليوم السبت مع التعاون في الجولة الـ 18.

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