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تصحب بنشاط في الرياح السطحية

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران
weam.co/571176
نجران- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب وحبونا، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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