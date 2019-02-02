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والنظام يختبر صوارخ جديدة

مريم رجوي: انتفاضة الشعب الإيراني توفر الأمن والحرية للعالم

مريم رجوي: انتفاضة الشعب الإيراني توفر الأمن والحرية للعالم
weam.co/571179
الوئام - وكالات

اعتبرت السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد قمع النظام وتسلطه توفر الأمن والحرية للعالم.

وقالت رجوي، في تغريدة بثتها، اليوم، عبر حسابها على “تويتر”: “انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم”.

وفي سياق مواز، أعلنت وسائل إعلام محلية وأجنبية، أن النظام الإيراني يكشف عن صاروخ كروز بعي المدى، تزامنا مع ذكرى “الثورة الإسلامية”.

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن إيران كشفت، اليوم السبت، عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لـ”ثورة 1979″.

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