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من الحشيش والهروين

بحر العرب: البحرية الأسترالية تصادر مخدرات بـ 150 مليون دولار

بحر العرب: البحرية الأسترالية تصادر مخدرات بـ 150 مليون دولار
weam.co/571196
الوئام - وكالات

صادرت البحرية الأسترالية، كميات من مخدري الحشيش، والهيروين، بقيمة حوالي 208 ملايين دولار أسترالي (150 مليون دولار أمريكي) على متن قاربي صيد في بحر العرب.

ووفق البيان الصادر عن البحرية، اليوم،، تمكنت الفرقاطة “إتش إم آيه إس بالارات” التابعة للبحرية الملكية الأسترالية من مصادرة 2.1 طن من الحشيش و345 كيلوغراماً من الهيروين في إطار عمليتين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بعد تفتيش مركبين مثيرين للريبة.

وتبلغ قيمة كمية الحشيش المضبوطة حوالي 105 ملايين دولار أسترالي، والهيروين حوالي103.5 ملايين دولار أسترالي.

وقال قائد الفرقاطة بول جونسون، إن نجاح “إتش إم إيه إس بالارات” حتى الآن ” نتيجة عمليات معقدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة، وشبكات معلومات، والاستطلاع الدقيق للعثور على القوارب التي يشتبه في تهريبها للمخدرات”.

ونُشرت الفرقاطة “بالارات” في الشرق الأوسط في إطار مكافحة الإرهاب والقرصنة شمالي المحيط الهندي، وبحر العرب، وخليج عدن.

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