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مذكرا بشاوشيسكو وموسوليني

بولتون: مصير مادورو إما التنحي أو السجن في “غوانتانامو”

بولتون: مصير مادورو إما التنحي أو السجن في “غوانتانامو”
weam.co/571198
الوئام - وكالات

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمصير قاتم، وبإنهاء حياته في معتقل غوانتانامو، إذا لم يقبل التخلي عن السلطة.

 ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، اليوم، عن بولتون في تصريح لبرنامج “ذا هاغ هويت راديو شو” الإذاعي، أن مادورو ربما سيُنهي حياته بشكل سيء، قائلاً:”ربما ينتهي به الأمر في غوانتانامو”، إذا لم يغادر السلطة.

وأضاف بولتون “المستبدون جميعاً انتهوا في ظروف مأسوية، شاوشيسكو الروماني، وموسوليني الإيطالي، قضوا بعد إعدامهم في بلدانهم ، عيدي أمين دادا وبابي دوك دكتاتور هايتي السابق، أفلتا من مصير أسود، فما هي خيارات مادورو اليوم؟”.

وأضاف “أمس تمنيت في تغريدة على تويتر أن يهنأ بالتقاعد من السياسة على شواطئ ذهبية بعيداً عن فنزويلا، وأتمنى أن يعمل سريعاً بالنصيحة، وإلا سيكون عليه ارتياد نوع ثانٍ من الشواطئ، مثل شاطئ معتقل غوانتانامو”.

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