صقارو الإمارات يواصلون تألقهم بمهرجان الملك عبدالعزيز

واس - الوئام:

واصل صقارو دولة الإمارات العربية المتحدة تألقهم في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح ” الدعو” 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقام حالياً في ملهم شمال العاصمة الرياض، حيث توجت الصقور ” T2 ” و ” ظن ” و ” G18 ” و ” 55 ” بالمراكز الأولى للأشواط الدولية في يومها الثاني.

وجاءت نتائج مسابقة الملواح “400 متر” فئة (جير – تبع قرناس ) كالتالي:

– المركز الأول : T2 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.124 ثانية.

– المركز الثاني : مزيون لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.197ثانية.

– المركز الثالث : خطير لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.428ثانية.

وفي فئة (قرموشة – فرخ ) جاءت النتائج كالتالي :

– المركز الأول : ظن لصاحبه F3-K دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.243 ثانية.

– المركز الثاني : G42 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.538 ثانية.

– المركز الثالث : QML653 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.628ثانية.

فيما جاءت نتائج مسابقة الملواح “400 متر” لفئة ( قرموشة – قرناس ) كالتالي:

– المركز الأول : G18 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.262 ثانية.

– المركز الثاني : G157 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.485 ثانية.

– المركز الثالث : 109 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.875ثانية.

وفي مسابقة الملواح “400 متر” فئة ( جير- تبع فرخ ) كانت النتائج كالتالي :

– المركز الأول: 55 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.011 ثانية.

– المركز الثاني: 150 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.060 ثانية.

– المركز الثالث: أنس لصاحبه أنس علام الكندري من دولة الكويت مسجلاً مدة 18.104 ثانية.