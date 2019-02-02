“التعاون الإسلامي” تدين إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت بالخليل

واس - الوئام:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل في دولة فلسطين، معتبرة أن هذا الإجراء خرق لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، من خطورة هذا القرار الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994م.

ودعت المجتمع الدولي إلى إبقاء بعثة التواجد الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال الإسرائيلي.